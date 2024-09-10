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«Звоночек продавцам»: эксперт прогнозирует, что будет с ценами на жилье

  • 10.09.2024, 16:50
  • 2,014
«Звоночек продавцам»: эксперт прогнозирует, что будет с ценами на жилье

К концу года может быть «сюрприз».

Эксперт по недвижимости Наталья Литовская в своем телеграм-канале ответила на вопрос, стоит ли ожидать снижения стоимости одного квадратного метра жилья после того, как процентная ставка в «Беларусбанке» на готовое жилье выросла до 16% годовых.

«Нет, ждем стабилизации цен. 15% годовых, введенных в конце июня, было уже дороговато. 16% тоже дороговато, но еще не запретительная ставка. Впрочем, она уже начнет отсекать часть людей, которые кредитовались на большие суммы или на 90% стоимости квартиры, им одобрят меньшие суммы», — отмечает аналитик.

По ее мнению, «те, кому не хватало 20−30−40 тысяч долларов, возьмут займы и под 16%».

«В общем, как рынок «переваривает» новые ставки, увидим только к концу октября.

Но звоночек продавцам однозначный — сейчас хорошее время договариваться и продавать», — полагает Наталья Литовская.

По ее мнению, «продавцам, у которых есть «кредитный» покупатель, не надо тянуть: потеряете кредитного — следующий может столько и не дать».

На уточняющий вопрос, если в теории ставки по кредитам на недвижимость в октябре — ноябре этого года вырастут до 17% годовых, то пойдут ли вниз цены на жилье, аналитик ответила:

«Рынок инертный, чтобы осознать, что «няма таго, што раньш было», ему нужно 2−4 месяца. В любом случае в этом году обвала цен не увидим. Но к Новому году ждем наконец полноценных акций и скидок на новостройки. Вообще ставки по кредитам в этом году не будут «черными лебедями» рынка. Что не исключает других неожиданностей».

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