«Высокие результаты»1
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 10.09.2024, 16:54
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Песков не замечает, что несет.
«Говорящая голова» великого геополитика, пресс-секретарь Песков, не замечает, что несёт.
В результате сегодняшней атаки беспилотников, в подмосковном Раменском один человек погиб, трое госпитализированы. Отметим, что ничего подобного до 24 февраля не было. Всё это следствие того, что устроил всем нам Путин два с половиной года назад.
Песков, вместо того чтобы говорить о жертвах, пустился в рассуждения об эффективности ПВО: «На непрофессиональном уровне мы можем сказать, что наши военные уже приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками. Они дают высокие результаты».
Погибший и раненные – это «высокие результаты»? Так что ли, бессовестный Песков? Что скажут родственники этих людей о «высоких результатах»?
Хорошо сидеть в безопасном отдалении и рассуждать. Причем, Песков сам соучастник 24 февраля и его последствий. Он не принимал решения, но он активно, в качестве пропагандиста, участвует в поддержке боевых действий.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»