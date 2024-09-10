Эксперт: В Курской области РФ ковровыми бомбардировками уничтожает свои населенные пункты
- 10.09.2024, 17:11
Кремль не считается с сопутствующими потерями.
Курская операция ВСУ продемонстрировала, что армия РФ ковровыми бомбардировками уничтожает свои населенные пункты и не считается с сопутствующими потерями. Об этом FREEДОМ рассказал украинский военный эксперт Владислав Селезнев.
Он обратил внимание, что сообщения официальных спикеров украинской армии относительно операции в Курской области крайне скупы, а информация российских чиновников и пропагандистов противоречива.
«Безусловно, там происходят достаточно ожесточенные боевые столкновения. Комплекс сил и средств украинской армии уже сейчас оттягивает на себя огромное количество вражеских ресурсов. И уже сейчас мы фиксируем следующий факт: российская армия, российская авиация, в первую очередь, системно и методично уничтожает свои населенные пункты. Уничтожает в рамках ковровых бомбардировок.
К этой миссии присоединяются и российские же артиллеристы, которые ведут ковровые бомбардировки и наносят артиллерийские удары по населенным пунктам, где все еще находятся граждане Российской Федерации. О чем это говорит? Россияне абсолютно не обращают внимания на так называемые сопутствующие потери», — сказал Селезнев.
Он подчеркнул, что фактически РФ расписалась в собственной неспособности качественно организовать мероприятия гражданской обороны.
«Что же касается перспективы российско-украинского противостояния на территории Курской области, то тут, как по мне, ответ очевиден — все будет зависеть от ресурсов. Коль скоро россияне смогут натянуть достаточное количество сил и средств для того, чтобы заблокировать расширение украинского плацдарма на территории Курской области, коль скоро они будут способны организовать эффективные контрнаступательные действия…», — сказал военный эксперт.
Селезнев считает Курскую операцию составляющей действий украинской армии в рамках стратегической обороны.
«И даже если нам придется там проводить маневренную оборону, в любом случае потери российской армии будут катастрофического формата и уровня», — прогнозирует он.