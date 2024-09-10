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Дроны добрались до важного города под Москвой: какое опасное оружие там изготавливают

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  • 10.09.2024, 17:32
  • 2,818
Дроны добрались до важного города под Москвой: какое опасное оружие там изготавливают

Речь идет про Коломну.

В ночь на 10 сентября произошла масштабная атака дронов на Москву. Взрывы раздавались и в Подольске, и в Домодедово, и в Жуковском.

Было шумно и в Коломне, где производят опасное оружие. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков сказал «24 Каналу», почему дроны настолько активно летят под Москву.

Какое оружие изготавливают в городе Коломна

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы в Коломне россияне ликвидировали один дрон. Беспилотники не просто так туда летели.

Там разрабатывают и изготавливают «Искандеры», системы различных ракетных технологий, ПВО и много другого оружия.

«Для оборонной стратегии и промышленности России – это важный город и объекты. Атака была понятной. Горожане и так все понимают, объяснять ничего не нужно», – отметил Геннадий Гудков.

Значительная часть жителей Коломны работает на этих военных предприятиях. Вскоре сможем увидеть реакцию власти. Эта атака однозначно будет иметь морально-психологические последствия.

Об аэропорте «Жуковский»

Наиболее громко было в районе аэропорта, который расположен между городами Раменское и Жуковский.

На аэродроме до сих пор пылает пожар. Он едва ли не самый известный в России, и имеет непосредственное отношение к российской армии.

В Жуковском есть военно-транспортные и испытательные аэродромы для боевой техники. Там довольно часто устраивают авиашоу. Это «самолетный рай».

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