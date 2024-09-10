Белоруска всадила нож в шею косметологу в российском салоне красоты 8 10.09.2024, 17:43

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Раскрыты подробности ЧП.

Приговор по этому делу буквально недавно вступил в законную силу в России, однако адвокат белоруски, осужденной за покушение на убийство, обратился в суд кассационной инстанции с надеждой добиться для своей подзащитной более мягкого наказания. Издание «Сильные Новости» рассказывает жуткую историю о поножовщине в салоне красоты.

Основные события стали развиваться в январе 2021 года, когда в город Славянск-на-Кубани, что в Краснодарском крае, из Москвы на попутках приехала 53-летняя гражданка Беларуси Ольга Жукевич. В столице России женщина жила несколько лет, на жизнь зарабатывала няней, а в прошлом она была медицинским работником.

В день приезда Ольга позвонила в местный косметологический кабинет и записалась на процедуру шугаринга (способ эпиляции с использованием густой сахарной пасты. — Прим. ред.). На следующий день, 22 января, белoруска вошла в салон с медицинской маской на лице, в перчатках и бахилах, что, как потом напишут в приговоре, «исключало ее опознание». Жукевич не шугаринг был нужен, ибо в ее сумочке лежал нож, который она и пустила в дело сразу после процедуры. Вот как потом со слов 36-летней потерпевшей была описана в следственных и судебных документах встреча с клиенткой:

«Процедура продолжалась минут 15−20. После процедуры она отвернулась, чтобы снять перчатку, а Жукевич О. А. должна была идти одеваться, но подсудимая назвала ее по имени, она [потерпевшая] повернулась и увидела у подсудимой в руках нож, который был направлен на ее шею. После Жукевич О. А. вонзила ей в шею нож и разрезала шею.

Она испугалась и потянулась за телефоном, который находился на тумбочке. Но Жукевич О. А. повалила ее на пол и начала засовывать пальцы ей в рот и душить. Ей удалось встать, но подсудимая повалила ее на диван, и она [потерпевшая] начала кричать, однако Жукевич О. А. молчала и с бешеными глазами начала ее душить. Между ними продолжалась борьба, в итоге она спихнула подсудимую и побежала к двери. Но Жукевич О. А. не давала ей возможности выйти из кабинета, ей удалось открыть дверь, и она выбежала в коридор. Ее догнала подсудимая, прижала к стенке, засунула пальцы в рот и продолжила душить. При этом подсудимая один раз ей сказала: «Заткнись, это все!».

На крики из своих кабинетов выбежали другие косметологи, которые увидели залитую кровью коллегу с прижатой к шее рукой и неизвестную женщину, которая «засунула потерпевшей свою руку в рот и таскала ее за нижнюю челюсть от одной к стенке к другой».

Попытка оттащить и задержать агрессивную клиентку успехом не увенчалась — женщина подобрала с пола упавший нож, стала им размахивать, а потом убежала. Истекающую кровью потерпевшую отвезли в больницу. Длина ножевого ранения шеи слева составила 7 сантиметров.

«Указанное повреждение могло повредить жизненно важные органы», — отметили эксперты. А следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Санкция — от 6 до 15 лет лишения свободы. Имя предполагаемой преступницы стало известно лишь в декабре 2021 года, однако задержать ее не удалось, и белоруску объявили в международный розыск. Как потом выяснили, после нападения в салоне красоты она уехала на родину.

Неизвестно, по какой причине, но в августе 2023 года Ольга Жукевич сама приехала из Беларуси в Славянск-на-Кубани, пришла к следователю и написала явку с повинной.

В ходе следствия выяснился и мотив преступления. Оказалось, что белоруска сожительствовала в Москве с бывшим мужем женщины, на которую она напала с ножом в салоне красоты. У пары после развода сложились неприязненные отношения из-за воспитания детей, а белоруска, опять же, по версии следствия, решила с помощью ножа решить проблему своего возлюбленного, но, как пишут в протоколах, «не смогла довести свой умысел до конца, поскольку ей было оказано активное сопротивление».

Примечательно, что подсудимая с такой версией не согласилась, подтвердив, что жила в одной квартире с бывшим мужем потерпевшей, мол, снимала у него угол, но факт сожительства отрицала. Более того, Жукевич не признала свою вину в покушении на убийство. Ее адвокат выдвинул свою версию произошедшего: умысла на убийство не было, белоруска пришла к потерпевшей на косметологические процедуры, в ходе которых внезапно произошел словесный конфликт, который перерос в агрессию по отношению друг к другу.

«Данный конфликт произошел спонтанно, что свидетельствует об отсутствии умысла на убийство, так как за короткий промежуток времени он не мог возникнуть», — настаивал защитник в апелляционной жалобе на приговор Славянского городского суда, назначивший наказание Жукевич в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Вторая судебная инстанция приговор оставила без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Защитник белоруски обратился с жалобой в кассационный суд в надежде на смягчение наказания. Жалобу зарегистрировали, но дату рассмотрения пока не назначили.

В суде второй инстанции защитник настаивает на переквалификации действий своей подзащитной с 105-й статьи УК РФ на 115-ю (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Максимальная санкция — 2 года лишения свободы.

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