Британия наложила санкции на Воздушно-космические силы России
- 10.09.2024, 17:55
Новые санкции касаются и командования военно-транспортной авиации РФ.
Великобритания во вторник, 10 августа, объявила о санкциях против Воздушно-космических сил России. Об этом говорится в сообщении британского правительства, которое цитирует «Европейская правда».
Кроме российских Воздушно-космических сил, новые санкции Британии касаются 924-го Государственного центра беспилотной авиации России и командования военно-транспортной авиации РФ.
924-й Государственный центр беспилотной авиации России отвечает за поставку беспилотников в российскую армию, в том числе и тех, которые используются для ударов по Украине.
Причины введения санкций в сообщении не указаны.
Отметим, что США наложили ограничения на Воздушно-космические силы России, 924-й Государственный центр беспилотной авиации и командование военно-транспортной авиации РФ еще в декабре 2022 года.