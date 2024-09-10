Швеции назвали нового главу МИД 10.09.2024, 18:06

Мария Мальмер Стенергард

Ведомство возглавила Мария Мальмер Стенергард, которая до этого была министром миграции.

Министерство иностранных дел Швеции после отставки Тобиаса Биллстрёма возглавила Мария Мальмер Стенергард, которая до этого была министром миграции.

Об этом пишет TT.

О перестановках в шведском правительстве стало известно во время заседания парламента во вторник, 10 сентября.

Представительница Умеренной коалиционной партии и однопартийка Биллстрьома, Стенергард с 2022 года возглавляла Министерство по вопросам миграции, а перед тем восемь лет проработала в парламенте.

Кроме МИД, новый глава появился у Министерства по вопросам ЕС, чья предыдущая руководительница Джессика Росвалль была номинирована в еврокомиссары – ее заменит Джессика Розенкранц.

А новым шведским министром по вопросам миграции станет Йохан Форсселл, который до сих пор возглавлял Министерство по вопросам сотрудничества и внешней торговли. Также сменились руководители Министерств образования и труда и интеграции.

Тобиас Биллстрём неожиданно объявил об отставке с должности министра иностранных дел Швеции в начале сентября.

СМИ писали, что причиной мог стать конфликт Биллстрема с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, но он сам это отрицает.

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