Юрий Джибладзе: Привлечение Лукашенко к суду – национальный интерес западных стран 10.09.2024, 18:19

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Юрий Джибладзе

Инициативу должны взять на себя страны, куда бежало большое количество белорусов.

Правозащитник Юрий Джибладзе, член International Strategic Action Network for Security работает над привлечением диктатора Александра Лукашенко к международной ответственности. Почему этого до сих пор не сделано? Кто должен проявить инициативу в этом случае? Есть ли еще шанс у Лукашенко осудить в Гааге? На эти вопросы правозащитник ответил в интервью «Польскаму радыё».

— Есть несколько способов сделать это, все они непростые. Международное право реализуется государствами. Все зависит от их политической воли. Массовое преследование мирного населения такого масштаба, являющееся частью государственной политики и содержащее грубые нарушения прав человека, соответствует международному определению преступлений против человечности. Эти преступления уже зафиксированы на различных уровнях, в том числе в ООН. Для того чтобы Международный уголовный суд начал расследование, необходимо заявление любой страны, являющейся членом Римского статута. И опять же это непросто, поскольку Беларусь не является членом статута. Инициативу должны взять на себя страны, куда бежало большое количество белорусов.

Мы говорим об этом со странами уже 2-3 года. Однако большая война, колоссальные преступления в Украине отодвинули на второй план то, что происходит с белорусами.

Есть еще один способ, на мой взгляд, эффективный, но, может быть, менее масштабный и заметный. Это преследование конкретных исполнителей. Делается это в национальных судах стран, где находятся репрессированные белорусы. На практике только в Литве есть одно крупное дело, объединяющее более 50 дел. И последний год дело не продвигается вперед.

Юрий Джибладзе отмечает, что, несмотря на отсутствие интереса со стороны западных стран, правозащитники продолжают прилагать максимум усилий. Сами государства этого делать не будут. На них необходимо оказать давление и предложить конкретные решения.

— Для каждой страны это хлопотная работа. Но страны должны признать, что это отвечает их национальным интересам. Что защита закона, защита международного правопорядка и, в конечном итоге, международной безопасности, которая находится под угрозой из-за преступлений против человечности в Беларуси, является прямым интересом и прямой ответственностью этих государств.

Мы надеемся, что нынешнее польское правительство будет более заинтересовано в этом вопросе, чем предыдущее. Мы с ним разговариваем, кажется, надежда есть, - заявил Юрий Джибладзе.

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