SpaceX запустила на орбиту корабль с экипажем из четырех туристов 10.09.2024, 18:27

Капсула Crew Dragon должна достичь рекордную для околоземной орбиты высоту.

Американская космическая компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, на борту которого находятся четыре туриста. Трансляцию запуска провели в аккаунте SpaceX в соцсети X.

Запуск коммерческой миссии Polaris Dawn состоялся с космодрома Центра имени Джона Кеннеди во Флориде в 12:24 по Минску.

В рамках миссии впервые в истории в открытый космос выйдут непрофессиональные астронавты. Они сделают это в скафандрах, разработанных SpaceX. По плану длительность полета составит пять суток.

Их миссия в космосе получила название Polaris Dawn. В ее рамках, напоминает CNN, капсула Crew Dragon должна достичь рекордную для околоземной орбиты высоту, на 32 км превзойдя достижение астронавтов пилотируемого корабля «Джемини-11» от 1966 года (1373 км). На третий день полета должен состояться первый выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов. Планируется, что это произойдет, когда Crew Dragon будет находиться на более низкой орбите в 700 км над Землей.

Проект Polaris Dawn был организован американским миллиардером и пилотом-любителем Джаредом Айзекманом. В 2021 году он подписал со SpaceX контракт на три космических полета, Polaris Dawn — первый из них.

Среди космических туристов — сам Айзекман, бывший военный летчик Скотт Потит, глава программы подготовки астронавтов SpaceX Сара Гиллис и бывший медико-биологический руководитель полетов NASA, главный инженер по космическим операциям компании Анна Менон.

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