Европейский суд обязал Apple выплатить рекордные €13 млрд 2 10.09.2024, 18:57

Дело о недоплате налогов продолжается с 2016 года.

Европейский суд — высшая судебная инстанция ЕС — вынес решение, что корпорация Apple должна выплатить €13 млрд налогов, которые недоплатила в результате незаконного соглашения с властями Ирландии. Высший суд ЕС отменил решение суда низшей инстанции, который выступил на стороне американской компании.

Дело продолжается с 2016 года. Тогда Еврокомиссия признала незаконным решение Ирландии предоставить компании налоговые льготы и постановила, что Apple должна вернуть всю сумму недоплаченных налогов, а именно €13 млрд.

Корпорация оспорила это решение, и в 2020 году Суд общей юрисдикции ЕС (EGC) удовлетворил апелляцию. Он решил, что Еврокомиссия не смогла доказать, что правительство Ирландии в течение десятилетия предоставляло Apple незаконные налоговые послабления, что между сторонами был сговор и что именно ирландские дочерние компании Apple приносили ту выручку, с которой, по мнению европейского регулятора, должны были поступать налоги в казну Ирландии.

В итоге Европейский суд отменил это решение. Как отмечает Bloomberg, постановление стало пиком карьеры для антимонопольного директора ЕС Маргрет Вестагер, которая скоро уйдет в отставку. Решение по Apple стало «самым крупным в ее десятилетней кампании за налоговую справедливость», пишет агентство.

В Apple раскритиковали решение суда ЕС. «Мы разочарованы сегодняшним решением, поскольку ранее суд общей юрисдикции рассмотрел факты и категорически аннулировал эту претензию», — заявил представитель компании.

В марте Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на €1,8 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов для iPhone и iPad. Регулятор выявил, что Apple в нарушение антимонопольного законодательства почти десять лет не позволяла разработчикам сторонних приложений информировать пользователей о более дешевых сервисах за пределами App Store.

Financial Times (FT) писала, что к такому решению в Брюсселе пришли после расследования, которое ЕК провела после жалобы юристов шведского музыкального сервиса Spotify в 2019 году. Они утверждали, что Apple навязывает свои условия сторонним разработчикам из-за эксклюзивного владения App Store и что с сервисов, конкурирующих с Apple Music, взимают комиссию 30% от платежей, совершенных через платежную систему Apple. FT отмечала, что этот штраф станет первым в истории Apple в Европе. Правда, источники газеты полагали, что его размер будет почти в четыре раза меньше объявленного — €500 млн.

Комментируя штраф, в Apple заявили, что ЕК не предоставила доказательств причинения неудобств пользователям и антиконкурентного поведения компании, и обещали подать апелляцию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com