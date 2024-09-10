Как Лукашенко уничтожает белорусское село 5 10.09.2024, 19:15

1,622

Бедность выше, а помощи от государства меньше, чем в городе.

Белорусская деревня быстро пустеет: за 30 лет численность ее жителей сократилась на треть. В прошлом году резко упало количество работников на селе. Возможно, причина в том, что уровень жизни в деревне сильно отстает от городского, а доля бедняков — в два раза выше, пишет издание «Белорусы и рынок» со ссылкой на статистику.

На начало 2024 года в белорусских селах проживало 1 млн 957,7 тысячи человек. За год количество сельчан сократилось на 30,5 тыс., показывают данные Белстата.

Вымирание деревни выразительно видно на более длинных отрезках времени: за десять лет, с 2014 года, сельское население уменьшилось на 290 тысяч, за 20 лет — на 840 тысяч. А 30 лет назад, в 1994 году, еще 3,3 миллиона белорусов жило в деревне — с тех пор ее покинули более трети жителей.

Самым печальным фактом является более короткая жизнь жителей деревни по сравнению с горожанами. Белстат с пандемийного 2020 года перестал публиковать данные об ожидаемой продолжительности жизни белорусов. Однако доступные цифры 2019 года показывают, что рожденному в городе белорусу предстояло прожить 75,2 года, а рожденному в деревне — только 71,5 года.

Количество работников резко уменьшилось

Трудоспособного населения в селах проживает 892,6 тысячи человек — то есть меньше половины всех жителей. Из трудоспособных работают не все: по данным за прошлый год, только 783 тысячи человек.

Статистика 2023 года показала резкий обвал числа рабочих рук по сравнению с предыдущим годом — сразу на 22,8 тысячи. Притом что до этого численность занятых снижалась лишь по несколько тысяч ежегодно. Несмотря на падение числа занятых, безработица в деревне не выросла (минимальные 3,2% в I полугодии 2024 года). Это означает, что рабочих мест меньше не стало — меньше стало людей.

Всего за десять лет количество занятых на селе сократилось на 70 тысяч работников.

На что живут?

К сожалению, Белстат не публикует разницу в зарплатах между селом и городом. Однако известно, что на селе в два раза больше доля людей, находящихся за чертой бедности, — 6%, тогда как среди горожан — только 2,9%.

Ресурсы, на которые среднему домашнему хозяйству приходится жить в месяц, на селе на 20% меньше, чем в городе: 1989 рублей против 2524. Отметим, что располагаемые ресурсы — это не только полученные деньги, но и льготы, а также стоимость самостоятельно выращенных продуктов.

Примечательно, что, несмотря на более низкий уровень жизни, жители села получают меньше социальной помощи от государства, чем горожане. Это показал опрос домохозяйств, проведенный Белстатом в 2022 году. Так, средняя деревенская семья получила за 2022 год 128,4 рубля льгот и выплат. Тогда как средняя городская — 193,9 рубля. В то же время жители Минска сообщили, что им государство направило в среднем 265,9 рубля льгот.

На что тратят?

У сельчан большая доля расходов, чем у горожан, уходит на покупку непродовольственных товаров, но меньшая — на оплату услуг. Деревенские жители больше отдают на налоги — 3,3% против 2,8% у горожан. Зато они меньше денег откладывают в виде сбережений (11,9% против 13,8% в городе) и на покупку недвижимости (2,8% против 5,8%).

В деревне едят больше хлеба, картофеля, овощей, но меньше — молока и фруктов, чем в городе. При этом денежные траты на покупку еды разнятся: на селе большую долю бюджета тратят на покупку хлеба и масла, но меньшую — на овощи и фрукты, чем в городе.

Только по нескольку видов продуктов деревенские жители покрывают свои потребности, производя их на подсобном участке: картофель (90% от потребления), овощи (70%), яйца (61%), фрукты и ягоды (52%). Молоко, мясо, хлеб и масло сельчанам приходится покупать.

В каких условиях живут?

Согласно статистике, примерно половина жилого фонда в сельской местности обеспечена такими бытовыми удобствами, как водопровод, канализация, отопление и газ. Менее половины деревенского жилья имеет ванну или душ, а также горячую воду.

Однако средние цифры сильно искажает Минская область, где все показатели на селе очень близки к городским. Так, например, горячее водоснабжение имеет 63,4% сельского жилого фонда на Минщине и только 27% — на Могилевщине. Канализацией снабжен 71% деревенского жилья в Минской области и лишь 41% — в Могилевской.

Показательны ответы сельчан по поводу удовлетворенности жилищными условиями. По сравнению с горожанами среди них меньше как полностью удовлетворенных, так и недовольных: 53% полностью довольных сельчан против 60% горожан, 5,9% недовольных против 6,3% горожан. То есть белорусы из деревни предпочли ответить нейтрально.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно обещал взяться за село и говорил, что «сделает все для сохранения деревни, без которой не будет и государства».

Цель улучшить ситуацию на селе он озвучил во время избирательной кампании 1994 года. После этого в стране пробовали реабилитировать деревню, создавая агрогородки, «села будущего», а также призывали бизнес помочь. Однако все это время сельское хозяйство оставалось дотационной сферой. Без учета господдержки доля убыточных организаций здесь составляет 60,3%.

В 2004 году Лукашенко объявил государственную программу поддержки села на 2005−2010 годы. Планировалось вложить около 32 миллиардов долларов по тогдашнему курсу.

Однако, как показывают нынешние данные Белстата, 30-летние усилия по возрождению села пока не принесли желаемых результатов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com