Байден обсудит со Стармером разрешение для ВСУ наносить удары по России 10.09.2024, 19:28

Джо Байден

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером возможность для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по России дальнобойным оружием. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Трансляцию пресс-конференции Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми пресс-служба Госдепартамента вела в YouTube.

По словам Блинкена, для начала Вашингтон и Лондон должны узнать планы Киева в конфликте с Москвой.

«Мы убедимся, что у нас есть своя лучшая оценка того, что необходимо, какие цели у украинских партнеров на недели и месяцы вперед, а также как мы сможем поддержать их лучшим образом. Я жду, что это будет частью разговора [Байдена и Стармера] в пятницу», — заявил Блинкен.

Лэмми в свою очередь сообщил, что на этой неделе посетит Украину вместе с американским госсекретарем. Целью визита станет демонстрация приверженности поддержке Киева, отметил глава МИДа.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Киеву высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью.

В частности, в начале сентября Зеленский заявил, что одного разрешения для ударов западными ракетами вглубь России недостаточно. Киеву нужно и само оружие, отметил президент Украины. Соответствующие инструменты для этой процедуры, по словам Зеленского, есть у США, Великобритании, Франции и Германии. В конце августа вопрос о снятии ограничений обсуждался в Евросоюзе, но министры обороны и иностранных дел не смогли прийти к единому решению.

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