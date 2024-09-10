В Польше совершил аварийную посадку самолет, летевший из Москвы 10.09.2024, 19:44

Воздушное судно направлялось в Стамбул.

В варшавском аэропорту имени Шопена вечером в воскресенье, 8 сентября, экстренно приземлился самолет из Москвы, направлявшийся в Стамбул.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

Самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus вылетел из Москвы в 20:00 по местному времени в воскресенье. Рейс направлялся в Стамбул, но над польской территорией пилоты перенаправили его в Варшаву.

Airbus совершил экстренную посадку в варшавском аэропорту имени Шопена. Причиной стали технические проблемы с навигационной системой Airbus.

Всех пассажиров направили в нешенгенскую зону аэропорта Варшавы, где для них выделили специальную зону под контролем сотрудников пограничной службы Польши и службы безопасности аэропорта.

Там они дождались другого самолета, который отправился в Стамбул около 04:00 в понедельник.

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года одним из первых ограничений, введенных против Москвы, стало закрытие воздушного пространства, в частности для ее авиаперевозчиков.

Пассажиры из России могут въезжать на территорию Европейского Союза, но только на борту самолетов нероссийской регистрации, принадлежащих другим компаниям. Исключение составляют гуманитарные и поисково-спасательные рейсы, а также необходимость экстренной посадки.

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