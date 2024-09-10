Таджикистан рекомендовал гражданам не ездить в Беларусь 2 10.09.2024, 19:53

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Посольство Таджикистана в Беларуси назвало причину.

Таджикистан рекомендует своим гражданам «временно воздержаться от поездок» в Беларусь. Соответствующее обращение появилось на сайте посольства.

Причиной этого называется «ужесточение в Республике Беларусь режима контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на воздушных пунктах пропуска».

Также Душанбе призвал своих граждан временно отказаться от поездок в Россию.

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