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Таджикистан рекомендовал гражданам не ездить в Беларусь

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  • 10.09.2024, 19:53
  • 4,184
Таджикистан рекомендовал гражданам не ездить в Беларусь

Посольство Таджикистана в Беларуси назвало причину.

Таджикистан рекомендует своим гражданам «временно воздержаться от поездок» в Беларусь. Соответствующее обращение появилось на сайте посольства.

Причиной этого называется «ужесточение в Республике Беларусь режима контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на воздушных пунктах пропуска».

Также Душанбе призвал своих граждан временно отказаться от поездок в Россию.

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