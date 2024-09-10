Таджикистан рекомендовал гражданам не ездить в Беларусь

Таджикистан рекомендовал гражданам не ездить в Беларусь2
- 10.09.2024, 19:53
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Посольство Таджикистана в Беларуси назвало причину.
Таджикистан рекомендует своим гражданам «временно воздержаться от поездок» в Беларусь. Соответствующее обращение появилось на сайте посольства.
Причиной этого называется «ужесточение в Республике Беларусь режима контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на воздушных пунктах пропуска».
Также Душанбе призвал своих граждан временно отказаться от поездок в Россию.