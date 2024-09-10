Владимир Кара-Мурза на встрече с Макроном поднял вопрос белорусских политзаключенных

Владимир Кара-Мурза на встрече с Макроном поднял вопрос белорусских политзаключенных1
- 10.09.2024, 20:11
Ранее российский оппозиционер проинформировал о политзаключенных канцлера Германии.
Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, недавно освобожденный из российской тюрьмы в результате обмена, сообщил в своем телеграм-канале, что на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном поднял среди прочего и вопрос белорусских политзаключенных.
«Говорили о войне, о поддержке Украины, о важности диалога Европы с российским обществом — и о политзаключенных, которых нужно вытаскивать из тюрем России и Беларуси», — сообщил политик.
Как сообщал Charter97.org, ранее Владимир Кара-Мурза рассказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о политзаключенных, которых нужно вытаскивать из тюрем Беларуси и РФ.