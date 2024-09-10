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Президент Грузии Зурабишвили планирует баллотироваться на второй срок

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  • 10.09.2024, 20:14
Президент Грузии Зурабишвили планирует баллотироваться на второй срок
Саломе Зурабишвили

Политик пообещала «вернуть Грузию на европейский путь».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила о планах баллотироваться на второй срок. Об этом она рассказала в интервью газете Le Figaro, оно опубликовано на сайте президента.

«Я готова взять на себя большую ответственность, в том числе [баллотируясь] на второй срок, чтобы вернуть Грузию на европейский путь», — сказала Зурабишвили в ответ на вопрос о том, каким будет ее политическое будущее.

В ноябре 2018 года Зурабишвили победила на выборах президента, за нее отдали 1,1 млн голосов (59,52%). Формально Зурабишвили шла на выборы как независимый кандидат, но ее выдвижение поддержала правящая партия «Грузинская мечта».

Следующие выборы президента Грузии пройдут после выборов в парламент, которые намечены на 26 октября 2024 года. Однако в этот раз лидера государства будут избирать не всеобщим голосованием, а 300 выборщиками, среди которых будут депутаты парламента, представители местного самоуправления.

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