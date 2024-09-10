Белоруска постеснялась идти к врачу и решила продлить себе больничный 10.09.2024, 20:24

Теперь ей грозит «уголовка».

Белоруске грозит статья Уголовного кодекса о подделке документов, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз. Все дело в больничном, который она сама себе продлила.

Как призналась 45-летняя белоруска, она сама дома продлила свой больничный — просто ручкой поправила цифру. Сделала так потому, что «накануне употребляла алкогольные напитки и ей было стыдно на следующий день идти на прием к врачу».

Когда же она принесла исправленный листок в Минскую центральную районную больницу в Боровлянах, то в милицию о подозрительном больничном сообщила именно врач.

Провели экспертизу документа. Выяснилось, что в него «вносились технические изменения путем дописки (дорисовки) штрихов второго знака первоначальной записи».

«То есть женщина изменила дату в таблице „освобождение от работы“ с числа „25.07.2024“ на „26.07.2024“, тем самым продлила себе больничный лист на один день», — сообщили в ГКСЭ.

Минским РУВД проводится проверка. А судебные эксперты напоминают, что собственноручное внесение записей в больничный или другой официальный документ влечет за собой уголовную ответственность.

По ст. 380 УК за подделку документов может грозить наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

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