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Шмыгаль: Украина должна быть готова ко вступлению в ЕС не позднее 2025 года

  • 10.09.2024, 20:28
Шмыгаль: Украина должна быть готова ко вступлению в ЕС не позднее 2025 года
Денис Шмыгаль

Вступление Украины в Евросоюз должно быть неотъемлемой частью справедливого мира.

Целью Украины является не позднее конца 2025 года быть готовой к вступлению в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 10 сентября, ее транслировал YouTube-канал Кабмина.

По словам премьер-министра, в сфере евроинтеграции Украина имеет «амбициозную цель».

По его словам, вступление Украины в Евросоюз должно быть неотъемлемой частью справедливого мира. «Это, собственно, наша стратегическая цель», – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что этому должна предшествовать «титаническая работа». В частности, перед подготовкой ко вступлению в ЕС необходимо провести масштабную работу, включая приведение украинского законодательства и нормативных актов в соответствие с европейскими директивами и правилами. Это предполагает большое количество технических задач, которые должны быть выполнены, сказал Шмыгаль.

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