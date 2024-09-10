Шмыгаль: Украина должна быть готова ко вступлению в ЕС не позднее 2025 года
- 10.09.2024, 20:28
Вступление Украины в Евросоюз должно быть неотъемлемой частью справедливого мира.
Целью Украины является не позднее конца 2025 года быть готовой к вступлению в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 10 сентября, ее транслировал YouTube-канал Кабмина.
По словам премьер-министра, в сфере евроинтеграции Украина имеет «амбициозную цель».
По его словам, вступление Украины в Евросоюз должно быть неотъемлемой частью справедливого мира. «Это, собственно, наша стратегическая цель», – сказал Шмыгаль.
Он добавил, что этому должна предшествовать «титаническая работа». В частности, перед подготовкой ко вступлению в ЕС необходимо провести масштабную работу, включая приведение украинского законодательства и нормативных актов в соответствие с европейскими директивами и правилами. Это предполагает большое количество технических задач, которые должны быть выполнены, сказал Шмыгаль.