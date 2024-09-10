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Стинг и Снуп Догг анонсировали совместный ремикс на известную композицию

  • 10.09.2024, 20:43
Стинг и Снуп Догг анонсировали совместный ремикс на известную композицию

Стинг также поделился датой премьеры.

Во время выступления на BBC Radio 2 Стинг анонсировал предстоящее сотрудничество с хип-хоп-артистом Снупом Доггом, сообщает Daily Mail.

Стинг рассказал, что работает со Снупом Доггом над ремикс-версией «Message In The Bottle», которая должна выйти в ноябре.

«Мы со Снупом записали песню «Message In A Bottle», которую он назвал иначе. Я играл на гитаре и пел, Снуп тоже пел, для меня он является настоящим открытием. Он очень хороший человек», – поделился певец.

Также он признался, что его главная цель как певца и музыканта состоит в том, чтобы создавать музыку, которую люди «просто будут слушать вечно».

«Мне нравится играть хиты, я действительно это люблю, но это моя работа — спеть песню, которую я, возможно, написал 40 лет назад, с такой же страстью, таким же интересом, энергией, будто я написал ее сегодня», – добавил артист.

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