Норвежская разведка подозревает РФ в подготовке диверсий на нефтегазовых объектах 3 10.09.2024, 20:48

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Россия может совершить диверсии на нефтяных и газовых объектах в Норвегии, уровень опасности вырос по сравнению с прошлым годом, заявил глава норвежской разведывательной службы Нильс Андреас Стенсенес.

«Уровень риска изменился. Мы считаем, что диверсии стали более вероятными, и мы видим диверсии в Европе, что указывает на то, что они (россияне) немного продвинулись в этом», — сказал он в интервью Reuters.

В этом году норвежские спецслужбы сообщали, что Россия «может считать целесообразным» проведение диверсий особенно в нефтяной отрасли, в то время как в прошлом году такая возможность казалась маловероятной. По словам Стенсенеса, Москва будет избегать провокаций, способных привести к активизации коллективной обороны НАТО.

Как отмечает агентство, после подрыва «Северных потоков» в 2022 году Норвегия развернула свои военно-морские силы для охраны нефтяных и газовых платформ в Северном море. Тем не менее подводная инфраструктура Норвегии достаточно обширная: газовые трубопроводы протяженностью около 9 тыс. км и более 90 месторождений нефти и газа.

На прошлой неделе два информированных американских чиновника рассказали CNN, что Россия развивает специализированное военное подразделение, которое может быть использовано для потенциальных операций по диверсиям, нацеленным на повреждение инфраструктуры подводных кабелей.

По их данным, разработки ведутся по заказу Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ. Инициатива включает себя флот, подводные лодки и морские дроны. В прошлом году совместное расследование СМИ Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии установило, что у России есть флот шпионских судов, действующих в водах Северной Европы с целью потенциального повреждения подводных кабелей и ветровых электростанций.

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