Молодежная сборная Беларуси пропустила 6 мячей от сверстников из Словакии 10.09.2024, 21:08

Футбольный матч прошел на Кипре.

Во вторник, 10 сентября, в товарищеском поединке футбольная сборная Беларуси (U-21) встречалась с командой Словакии (U-21). Поединок завершился со счетом 1:6.

Матч прошел на Кипре, где подопечные Сергея Яромко проводят сентябрьский сбор.

Единственный гол в составе команды забил Родион Печура. Он сумел реализовать пенальти. На 26-й минуте белорусский нападающий ЦСКА Артем Шуманский с одиннадцатиметрового отличиться не смог — голкипер парировал.

В первом спарринге, который прошел несколько дней назад, белорусы уступили сверстникам из Кипра (1:2).

15 октября белорусскую «молодежку» ожидает официальный матч. В соперниках — Фарерские острова.

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