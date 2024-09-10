США готовы разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по России 2 10.09.2024, 21:14

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Под удары ВСУ попадут 245 военных объектов РФ, включая 16 аэродромов.

Продолжавшаяся несколько лет кампания Украины с тем, чтобы снять ограничения на использование западного оружия, возможно, близка к успеху.

США готовы разрешить Украине наносить удары по России ракетами ATACMS. Об этом, как пишет политический корреспондент Axios Джулигрейс Брюфке, сообщил глава комитета конгресса по международным делам Майкл Маккол.

По словам Маккола, которого цитирует Axios, о решении Вашингтона украинскому руководству сообщит глава Госдепа Энтони Блинкен, который 11 сентября собирается с визитом в Киев.

Во вторник, 10 сентября, Блинкен посетил Лондон, где встретился с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми. На совместной пресс-конференции глава Госдепа сообщил, что президент США Джо Байден намерен обсудить применение дальнобойного оружия по России с британским премьером Киром Стармером.

«Мы работаем над тем, чтобы Украина могла защитить свою территорию от агрессии (России)», — сказал Блинкен. Он добавил, что наступление зимы может стать «критическим моментом» для Украины, поскольку Россия получила от Ирана баллистические ракеты и усиливает удары по инфраструктуре, в том числе энергетической.

Если ограничения на применениe ATACMS будут сняты, в зону поражения попадут Ростовская, Воронежская, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Липецкая, Тамбовская и Калужская области, следует из данных американского Института изучения войны (ISW). Под удары ВСУ, согласно подсчетам ISW, могут попасть 245 военных объектов России, включая 16 аэродромов.

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