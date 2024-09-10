Япония начала очистку радиоактивного топлива на АЭС «Фукусима» 10.09.2024, 21:49

Процесс может занять сто лет.

Робот начал первый этап удаления расплавленного топлива с аварийной АЭС «Фукусима». Это важная миссия, которая может занять десятилетия или даже столетие.

Во вторник робот проник во второй реактор станции, начав двухнедельную операцию по извлечению небольшого количества расплавленного топлива, накопившегося после катастрофы 2011 года.

Миссия робота — сделать важный шаг в понимании состояния реакторов и остаточного топлива, что необходимо для последующего безопасного удаления и утилизации. Ядерное топливо в реакторах расплавилось после землетрясения и цунами, а его фрагменты смешались с материалами реакторов, что создает значительные сложности в их извлечении.

Tokyo Electric Power Company (TEPCO) сообщает, что в трех реакторах осталось около 880 тонн высокорадиоактивного материала. Робот, оснащенный щипцами, камерой и светом, удалит небольшой образец весом менее 3 граммов. Эта операция требует точных маневров, чтобы не допустить аварий или застревания, и занимает около двух недель.

Извлечение топлива — долгий процесс, который, по словам экспертов, необходим для обеспечения безопасности и дальнейшего хранения радиоактивных материалов. Ожидается, что полное завершение вывода из эксплуатации станции может занять до 100 лет.

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