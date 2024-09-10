Сборная Беларуси по пляжному футболу победила Швейцарию в первом матче суперфинала Лиги Европы
- 10.09.2024, 21:54
Белорусы считаются одними из фаворитов турнира.
Национальная сборная Беларуси по пляжному футболу выиграла в первом матче группового этапа суперфинала Лиги Европы.
Подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо победили команду Швейцарии со счетом 9:6.
Сборная Беларуси 11 сентября проведет поединок против Молдовы. Начало встречи – в 13:45 по минскому времени. Завершится групповой этап 12 сентября встречей с Францией.
Всего в турнире участвуют 12 сборных. Они разбиты на три группы. В четвертьфинал напрямую выходят по две лучшие команды из каждого квартета и еще два коллектива, которые заняли третьи места.
Матчи 1/4 финала состоятся 13 сентября, на следующий день пройдут поединки полуфиналов, а игры за медали запланированы 15 сентября.
В прошлом сезоне трофей взяли итальянцы. Они выиграли в финале у испанцев (5:4). А Беларусь победила Португалию (6:5) в матче за третье место.