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Владимир Зеленский встретился с историком Тимоти Снайдером

  • 10.09.2024, 22:02
Владимир Зеленский встретился с историком Тимоти Снайдером

Говорили на украинском.

Во вторник, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с послом платформы United24, профессором истории Йельского университета Тимоти Снайдером. Разговор состоялся на украинском языке.

Глава государства отметил усилия посла в сборе средств для программ «Безопасная земля» и «Безопасное небо». В ведомстве подчеркнули, что благодаря Тимоти Снайдеру удалось собрать 3,8 миллиона долларов. Самые активные сборы при его поддержке — на дроны и систему противодействия вражеским БПЛА «Ловец шахедов».

«Спасибо вам за работу на платформе United24. Вы у нас рекордсмен — благодаря вам это рекордные сборы, и это очень важно. Это очень помогает. Вы в разных направлениях помогали. Вы знаете, что не все амбассадоры брались за милитаристское направление, и я вам очень благодарен, что вы не боялись этого», — сказал Владимир Зеленский.

Тимоти Снайдер отметил, что стремится внести вклад в справедливую борьбу украинцев.

«Это маленькая вещь. Это для меня как для человека очень важно: я могу думать, что я что-то для Украины делаю. Нет вообще в жизни таких возможностей, где-то, что справедливо, является настолько ясным, как сейчас», — сказал он.

Историк подарил Владимиру Зеленскому первый экземпляр своей книги «О свободе» с автографом. Основой издания являются разговоры с президентом Украины.

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