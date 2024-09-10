В Восточном Тиморе на мессу Папы Римского пришла половина населения страны 1 10.09.2024, 22:11

Богослужение с участием Франциска собрало 600 тысяч человек.

Папа Римский Франциск провел мессу в парке Таситолу в Восточном Тиморе. На богослужение под палящим солнцем собрались 600 тысяч человек — это почти половина населения страны.

Это первый визит папы в бывшую португальскую колонию после обретения независимости в 2002 году. Место для мессы было выбрано неслучайно: в этом же парке в 1989 году молился с верующими папа Иоанн Павел II — тогда Восточный Тимор, где 97% населения исповедуют католичество, был оккупирован Индонезией, пишет AP.

Иоанн Павел II резко осудил нарушения прав человека со стороны индонезийских властей и поддержал тиморцев. На его мессу тогда пришли 100 тысяч человек.

В период оккупации индонезийские военные в Таситолу избавлялись от тел убитых борцов за свободу Восточного Тимора. Всего за четверть века оккупации в стране было убито около 200 тысяч человек. Теперь в Таситолу располагается Парк мира с большой статуей Иоанна Павла II.

Папские мессы в некоторых других регионах собирали порой миллионы верующих. Однако службу в Восточном Тиморе можно считать самой посещаемой с точки зрения доли населения страны.

Восточный Тимор остается одной из беднейших стран мира: по данным Программы развития ООН, около 42% из 1,3 миллиона ее жителей живут за чертой бедности.

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