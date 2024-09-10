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В Дятловском районе нашли уникальный артефакт времен позднего каменного века

  • 10.09.2024, 22:30
  • 1,066
В Дятловском районе нашли уникальный артефакт времен позднего каменного века

Он был личным предметом у каждого воина.

Каменный сверленый топорик времен позднего неолита нашли в Дятловском районе, пишет телеграм-канал ТРК «Гродно».

Местные жители принесли его в Институт истории Национальной академии наук Беларуси.

Был установлен возраст находки. Ей примерно 4 тысячи лет.

В бронзовом веке такой топор был личным предметом у каждого воина. Это был подарок юношам после того, как они проходили обряд вступления во взрослую жизнь. В Дятловском районе уже нашли около 50 подобных образцов.

Для историков такой предмет считается бесценным источником информации, так как сверленые топоры могут указывать на места стоянок древних людей.

В ближайшее время специалисты из Института истории займутся исследованием места, где нашли артефакт, и подготовят подробное описание находки.

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