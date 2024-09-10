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Глава Минобороны Британии: Чем дольше Украина удерживает позиции на Курщине, тем слабее позиции Путина

  • 10.09.2024, 22:39
Глава Минобороны Британии: Чем дольше Украина удерживает позиции на Курщине, тем слабее позиции Путина
Джон Гили

Джон Гили заявил, что ВСУ также нужно усилить свою линию фронта на востоке.

Британский министр обороны Джон Гили предоставил Палате общин новые подробности оборонительной операции Украины на территории России, заявив, что чем дольше украинские Силы обороны удерживают позиции в Курской области – тем слабее становится глава Кремля Владимир Путин.

Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.

Гили заявил, что украинским Силам обороны нужно усилить свою линию фронта на востоке, а также они стремятся удержать территорию под Курском.

Гили отметил, что защита его страны берет начало в Украине. Министр уверен, что если большие страны меняют международные границы силой – это подрывает суверенитет и безопасность всех государств.

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