Когда и где смотреть дебаты кандидатов в президенты США 10.09.2024, 22:54

Мероприятие будет проходить без аудитории.

Вице-президент США Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп во вторник вечером по местному времени встретятся во время своих первых и, возможно, единственных президентских дебатов, пытаясь заинтересовать избирателей накануне выборов в ноябре.

Штабы кандидатов спорили о правилах выступления на сцене, прежде чем согласились с форматом дебатов.

Когда и во сколько состоятся дебаты?

Дебаты начнутся сегодня в 21:00 по Североамериканскому восточному времени (в 4 утра по Минску) в Национальном конституционном центре в Филадельфии, крупнейшем городе в ключевом штате. Их организовывает и модерирует телеканал ABC News.

Кто модерирует дебаты?

Модераторами мероприятия будут ведущий ABC News Live Prime Линси Дэвис и World News Tonight Дэвид Мюр.

Освещение дебатов

ABC News сообщила, что будет транслировать дебаты в прямом эфире в своей сети. Другие телевизионные сети и каналы будут одновременно транслировать дебаты, включая Fox News, NBC News, CBS News, CNN и NewsNation. Издание The Hill проведет одновременную трансляцию президентских дебатов на своем веб-сайте и канале YouTube.

Каковы правила дебатов?

Наиболее дискуссионным вопросом было то, будет ли микрофон кандидата отключаться во время выступления его соперника. Во время дебатов Трампа с действующим президентом Байденом в июне микрофоны были выключены. В 2020 году во время дебатов бывший президент неоднократно перебивал Байдена и модератора Криса Уоллеса.

Штаб Харрис настаивал на том, чтобы микрофоны были включены во время дебатов, однако в конце концов обе команды согласились выключить звук микрофонов.

У каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопросы и две минуты, чтобы ответить другому кандидату. У них также будет дополнительная минута для «ремарок, разъяснений или ответов», говорится в правилах.

После того, как модераторы представят кандидатов, без вступительных речей начнутся дебаты. В конце кандидаты будут иметь возможность выступить с двухминутным заключительным словом.

Оба кандидата могут иметь при себе ручку, блокнот и бутылку воды. Они не могут иметь с собой предварительно написанных заметок или подсказок. Также, предварительно не озвучено никаких тем или конкретных вопросов. Сотрудникам штабов запрещено общаться с кандидатами.

Трамп выиграл виртуальный жребий и решил выступить с заключительным словом последним, но позволил Харрис выбрать подиум, который ей нравится.

Мероприятие будет проходить без аудитории.

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