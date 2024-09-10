Арина Соболенко заработала в 2024 году больше всех теннисисток
- 10.09.2024, 23:43
Победа в Нью-Йорке принесла белоруске $3 600 000.
Арина Соболенко вышла на первое место в списке теннисисток, которые заработали больше всего призовых в 2024 году. И может поставить карьерный рекорд, если удачно выступит на Итоговом турнире WTA.
Напомним, что победа в Нью-Йорке принесла белоруске $3 600 000. Это самая большая сумма, которую вторая ракетка планеты получала за викторию.
Победа на US Open 2024 позволила Соболенко довести заработок в текущем сезоне до $7 984 145. А еще обойти в рейтинге первую ракетку мира польку Игу Свентек.
Призовые в 2024 году:
Арина Соболенко – $7 984 145
Ига Свентек – $7 515 693
Жасмин Паолини – $4 668 009
Джессика Пегула – $3 721 244
Барбора Крейчикова – $3 644 115
Кори Гауфф – $3 289 408
Елена Рыбакина – $3 191 915
Эмма Наварро – $2 692 754
Элизе Мертенс – $2 580 222
Чжэн Циньвэнь – $2 478 275.
Отметим, что результат Соболенко в 2024-м, – это девятый сезонный размер заработка среди теннисисток в истории. Восьмым идет прошлогоднее достижение Арины. В 2023-м она получила $8 202 653.
Если белоруска, которая вместе со Свентек уже квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, выступит на нем, то наверняка побьет свой прошлогодний рекорд.