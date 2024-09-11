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БелАЗ хочет сотрудничать с талибами

  • 11.09.2024, 1:34
БелАЗ хочет сотрудничать с талибами

В Афганистане уже прошли переговоры.

Министерство горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана сообщило, что представители беларусского производителя карьерных самосвалов БелАЗ встретились с исполняющим обязанности главы ведомства Хедаятуллой Бадри 10 сентября. Стороны договорились идти «к юридическому сотрудничеству и созданию необходимых условий».

Афганский чиновник встретился с представителями компании БелАЗ, те выразили «признательность Исламскому Эмирату Афганистан за обеспечение благоприятной инвестиционной среды и выразили заинтересованность в инвестировании в совместные с Исламским Эмиратом горнодобывающие проекты».

Представители БелАЗа рассказали о горнодобывающем оборудовании и «создании перерабатывающего завода», а также пообещали сотрудничать в области подготовки и повышения квалификации инженеров.

Бадри же «приветствовал их интерес к инвестициям в Афганистан».

«В целях поощрения и привлечения отечественных и иностранных инвесторов Министерство горнодобывающей промышленности и нефти готово к юридическому сотрудничеству и созданию необходимых условий», — сообщили в афганском ведомстве.

На столе во время разговора стояла модель БелАЗа 75131 в масштабе 1:150 — видимо, подарок афганской стороне.

Напомним, в апреле 2024-го тогда еще замглавы Минтранса Беларуси Валерий Веренич (сейчас — глава БЖД) заявлял, что «Беларусь, как западная точка транспортного коридора, проходящего через Россию, Казахстан, Узбекистан и далее — Афганистан и Пакистан, обладает своим грузовым потенциалом, который будет востребован в транспортном коридоре». До этого три года назад, еще до взятия «Талибаном» Кабула, на бизнес-форуме в Минске обсуждали «перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества Беларуси, Таджикистана и Афганистана».

В Афганистан белорусские карьерные самосвалы семейства БелАЗ-540 поставлялись еще в 70-х годах.

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