«Теневой олигарх» Грузии возглавил список партии власти на парламентских выборах
- 11.09.2024, 6:00
Выборы состоятся в октябре 2024 года.
Основатель и почетный президент партии власти «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили впервые возглавит список политсилы на выборах в парламент, которые состоятся в октябре 2024 года.
Об этом сообщает SOVA.news.
Первую двадцатку списка «Грузинской мечты» представил на партийном съезде во вторник, 10 сентября, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
В своей речи он коснулся событий последних четырех лет правления партии олигарха Иванишвили, в частности позиции по полномасштабной войне в Украине, похвалив «Мечту» за недопущение открытия «второго фронта» в Грузии.
Список «двадцатки» партии власти Грузии открыл олигарх Бидзина Иванишвили. Кобахидзе, его предшественник на посту премьера Ираклий Гарибашвили и спикер парламента Шалва Папуашвили вошли в первую пятерку.