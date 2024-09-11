Дроновая атака на Москву: летчик-инструктор назвал цель ВСУ 11.09.2024, 8:37

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Удар готовился в течение месяца.

В одном из районов Москвы есть нефтеперерабатывающий завод, который необходимо «однозначно уничтожить». Об этом, комментируя для «24 Канала» вчерашнюю атаку дронов по столице РФ, сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, это один из основных НПЗ, которые питают как саму Москву, так и область. Так, до половины продукции этого завода потребляется этим регионом.

«Кроме того, конкретное количество беспилотников заходило на военные цели - аэродром, базы, ТЭС. То есть была организована массированная атака нашими вооруженными силами», - рассказал аналитик.

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Он отметил серьезную подготовку к этой атаке, которая «продолжалась примерно в течение месяца».

«Пока наши партнеры думают над разрешениями относительно ударов по объектам России, можно использовать этот один из механизмов. Беспилотниками нельзя нанести катастрофический ущерб, но хотя бы уменьшить военную экономику страны-агрессора», - подчеркнул Свитан.

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