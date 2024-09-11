закрыть
11 сентября 2024, среда, 9:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроновая атака на Москву: летчик-инструктор назвал цель ВСУ

  • 11.09.2024, 8:37
  • 4,066
Дроновая атака на Москву: летчик-инструктор назвал цель ВСУ

Удар готовился в течение месяца.

В одном из районов Москвы есть нефтеперерабатывающий завод, который необходимо «однозначно уничтожить». Об этом, комментируя для «24 Канала» вчерашнюю атаку дронов по столице РФ, сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, это один из основных НПЗ, которые питают как саму Москву, так и область. Так, до половины продукции этого завода потребляется этим регионом.

«Кроме того, конкретное количество беспилотников заходило на военные цели - аэродром, базы, ТЭС. То есть была организована массированная атака нашими вооруженными силами», - рассказал аналитик.

Массированный удар РФ: авиаэксперт сказал, что могло получить серьезные поражения

Он отметил серьезную подготовку к этой атаке, которая «продолжалась примерно в течение месяца».

«Пока наши партнеры думают над разрешениями относительно ударов по объектам России, можно использовать этот один из механизмов. Беспилотниками нельзя нанести катастрофический ущерб, но хотя бы уменьшить военную экономику страны-агрессора», - подчеркнул Свитан.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов