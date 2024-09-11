Белорусы будут въезжать в Евросоюз по новым правилам

Белорусы будут въезжать в Евросоюз по новым правилам1
- 11.09.2024, 8:42
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Что изменится с 10 ноября?
Через два месяца Евросоюз планирует запустить автоматическую систему регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны.
Одно из главных нововведений — система Entry Exit System (EES). Как только она заработает, штампы в паспорта ставиться больше не будут, пишет «Наша Ніва».
Новая система контроля въезда/выезда (EES) должна начать работу на всех внешних границах ЕС с 10 ноября 2024 года. Ее внедрение уже несколько раз откладывалось. О создании EES договорились еще в конце 2017 года. Изначально планировалось запустить ее в мае 2022 года, затем срок переносили на май 2023-го и конец 2023 года.
Как это работает?
Entry Exit System представляет собой автоматизированную систему регистрации граждан государств, не входящих в Евросоюз и прибывающих с краткосрочными визитами.
Система предназначена для замены традиционной штамповки паспортов.
При каждом пересечении внешней границы Шенгенской зоны путешественнику нужно будет сканировать паспорт в специальном электронном терминале самообслуживания. Помимо паспорта, терминал будет сканировать лицо человека и отпечатки пальцев.
Система будет регистрировать дату и место въезда/выезда, фамилию, имя путешественника и его биометрические данные. Данные в системе будут храниться в течение трех лет от даты последней поездки.
Новые правила не будут распространяться на владельцев ВНЖ в одной из стран Евросоюза, а также владельцев долгосрочных виз (тип D).
Где будет действовать новая система?
EES будет действовать во всех странах ЕС, кроме Кипра и Ирландии. Также система будет работать и в четырех странах, не являющихся участниками Евросоюза, но входящих в Шенгенскую зону: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.
Новые правила вводятся с целью усилить безопасность на границах. Также система автоматически будет выявлять тех, кто пробыл в Шенгене дольше 90 или 180 дней (раньше это приходилось делать пограничникам).