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Белорусы будут въезжать в Евросоюз по новым правилам

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  • 11.09.2024, 8:42
  • 7,292
Белорусы будут въезжать в Евросоюз по новым правилам

Что изменится с 10 ноября?

Через два месяца Евросоюз планирует запустить автоматическую систему регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны.

Одно из главных нововведений — система Entry Exit System (EES). Как только она заработает, штампы в паспорта ставиться больше не будут, пишет «Наша Ніва».

Новая система контроля въезда/выезда (EES) должна начать работу на всех внешних границах ЕС с 10 ноября 2024 года. Ее внедрение уже несколько раз откладывалось. О создании EES договорились еще в конце 2017 года. Изначально планировалось запустить ее в мае 2022 года, затем срок переносили на май 2023-го и конец 2023 года.

Как это работает?

Entry Exit System представляет собой автоматизированную систему регистрации граждан государств, не входящих в Евросоюз и прибывающих с краткосрочными визитами.

Система предназначена для замены традиционной штамповки паспортов.

При каждом пересечении внешней границы Шенгенской зоны путешественнику нужно будет сканировать паспорт в специальном электронном терминале самообслуживания. Помимо паспорта, терминал будет сканировать лицо человека и отпечатки пальцев.

Система будет регистрировать дату и место въезда/выезда, фамилию, имя путешественника и его биометрические данные. Данные в системе будут храниться в течение трех лет от даты последней поездки.

Новые правила не будут распространяться на владельцев ВНЖ в одной из стран Евросоюза, а также владельцев долгосрочных виз (тип D).

Где будет действовать новая система?

EES будет действовать во всех странах ЕС, кроме Кипра и Ирландии. Также система будет работать и в четырех странах, не являющихся участниками Евросоюза, но входящих в Шенгенскую зону: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Новые правила вводятся с целью усилить безопасность на границах. Также система автоматически будет выявлять тех, кто пробыл в Шенгене дольше 90 или 180 дней (раньше это приходилось делать пограничникам).

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