Жена минчанина с инвалидностью пожаловалась на хамство водителя троллейбуса 11.09.2024, 9:20

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Отреагировали даже в «Минсктрансе».

Супруга минчанина-колясочника осталась недовольна поведением водителя столичного троллейбуса, к которому обратилась за помощью, и рассказала об этом в TikTok.

Ролик взбудоражил соцсети, а в «Минсктрансе» прокомментировали инцидент, пишет агентство «Минск-Новости».

Жена минчанина-колясочника пожаловалась на недоброжелательное отношение к человеку с ограниченными возможностями: с ее слов, водитель троллейбуса очень медленно открывал аппарель для заезда коляски в салон, перед этим пожаловавшись на состояние механизма.

«Посмотрел, значит, медленно, не спеша начал людям в троллейбусе, пассажирам, говорить: «Выходите, это будет надолго». Типа, вы дождетесь следующего. Как будто он 15 минут собирался там открывать этот пандус», — рассказала женщина.

После этого водитель ходил за ключом, а в целом, по словам минчанки, потратил на все «максимум две минуты». Однако такое отношение к человеку с инвалидностью ее возмутило.

Сам колясочник Вадим подтвердил рассказ супруги и уточнил, что инцидент с водителем троллейбуса № 1 случился вечером 31 августа на остановке «Цнянское водохранилище».

Видео набрало более 870 тысяч просмотров и свыше 1,4 тысячи комментариев.

«Весь цивилизованный мир все сделал для удобства людей с ограниченными возможностями, но только не страны постсоветского пространства», — этот набрал почти две тысячи лайков.

«Водитель дольше возмущался, чем пандус открывал, там делов-то на полминуты», — этот одобрили более 750 раз.

«Ну ты че. Надо было встать и дать ему по шее», — у такого за 2600 лайков.

Ситуацию прокомментировали и в «Минсктрансе», там усмотрели нарушения со стороны сотрудника:

— Своими действиями водитель нарушил пункт рабочей инструкции. С ним и его коллегами проводился дополнительный инструктаж о недопущении подобных случаев. При этом содержание пандусов находится на постоянном контроле, все они в исправном состоянии, — рассказали на предприятии.

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