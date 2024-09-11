В Корененво Курской области армия РФ перешла в контратаку, бросив вперед бронетехнику 1 11.09.2024, 9:31

Контрнаступление недалеко от Снагости показали на фото.

Контрнаступление войск РФ в Курской области началось на территории Кореневского района недалеко от Снагости.

Активные бои на этом участке фронта зафиксировала система мониторинга пожаров NASA FIRMS.

Также есть подтверждения от целого ряда Z-военкоров. Так, паблик «Рыбарь» пишет о том, что 10 сентября армия Путина перешла в контрнаступление в Кореневском районе, сообщает «Диалог».

Оккупанты из 155-й бригады морпехов и 51-го десантного полка перешли в контрнаступление на линии Гордеевка — Снагость на границе Кореневского и Глушковского районов Курщины. Российские военкоры пишут, что армии Путина удалось вернуть под свой контроль ряд населенных пунктов (Внезапное и Гордеевка).

Вчера бои шли в районе Бяхово и Викторовки. Именно в этих районах спутники и зафиксировали мощные возгорания.

Контрнаступление противника подтвердили и в DeepState. Как оказалось, врагу удалось перебросить через реку Сейм свою бронетехнику, которая и выдвинулась в бой. Бронемашины врага движутся из Коренево в район Снагости.

В Сети уже можно увидеть фото вражеской колонны бронетехники. OSINT-аналитики пишут, что ВС РФ ведут бои сразу на двух направлениях: от Коренево в район Снагости и от Троицкого в район Гордеевки.

Эксперты пишут, что своим контрнаступлением Кремль хочет замедлить продвижение ВСУ в Глушковском районе и к югу от реки Сейм.

Военные эксперты пишут также, что вчера вражеская бронетехника пыталась отбить у ВСУ Снагость. Однако результаты боя пока неизвестны.

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