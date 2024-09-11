Белоруска открыла пункт выдачи Ozon прямо у себя дома в деревне 3 11.09.2024, 9:54

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И привела в восторг соцсети.

Житель Гомеля показал необычный пункт выдачи заказов Ozon: он находится в частном деревенском доме. Видео парень опубликовал в TikTok, пишет «Зеркало».

«Когда после городской жизни приехал к себе в деревню», — подписал ролик автор.

На кадрах видно, что на обычном доме в деревне установлена вывеска Ozon, а когда парень зашел внутрь забрать заказ, товар ему отдала женщина, которая там живет.

Видео уже посмотрели более 560 тысяч раз.

Пользователи в комментариях признались, что они в восторге от такого пункта выдачи.

• «А бабулька шарит. ПВЗ (пункт вывоза заказов. — Прим. ред.) открыла. Так, мне надо догонять старое поколение»;

• «Вот это я понимаю, домашняя обстановка»;

• «Эти домашние пункты — просто произведения искусства, очень мило»;

• «Хочу такой ПВЗ у себя на улице»;

• «Мне нравится, необычный офисный стиль».

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