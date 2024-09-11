закрыть
11 сентября 2024, среда, 11:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска открыла пункт выдачи Ozon прямо у себя дома в деревне

3
  • 11.09.2024, 9:54
  • 4,884
Белоруска открыла пункт выдачи Ozon прямо у себя дома в деревне

И привела в восторг соцсети.

Житель Гомеля показал необычный пункт выдачи заказов Ozon: он находится в частном деревенском доме. Видео парень опубликовал в TikTok, пишет «Зеркало».

«Когда после городской жизни приехал к себе в деревню», — подписал ролик автор.

На кадрах видно, что на обычном доме в деревне установлена вывеска Ozon, а когда парень зашел внутрь забрать заказ, товар ему отдала женщина, которая там живет.

Видео уже посмотрели более 560 тысяч раз.

@den4ik2024gomel #ozon #деревня #врекомендации #врек ♬ оригинальный звук - 🇧🇾 Den4ik_Gomelッ🇧🇾

Пользователи в комментариях признались, что они в восторге от такого пункта выдачи.

• «А бабулька шарит. ПВЗ (пункт вывоза заказов. — Прим. ред.) открыла. Так, мне надо догонять старое поколение»;

• «Вот это я понимаю, домашняя обстановка»;

• «Эти домашние пункты — просто произведения искусства, очень мило»;

• «Хочу такой ПВЗ у себя на улице»;

• «Мне нравится, необычный офисный стиль».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов