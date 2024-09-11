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Песков, не замечает, что несет

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 11.09.2024, 9:57
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Песков, не замечает, что несет
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Хорошо сидеть в безопасном отдалении и рассуждать.

«Говорящая голова» великого геополитика, пресс-секретарь Песков, не замечает, что несет.

В результате сегодняшней атаки беспилотников, в подмосковном Раменском один человек погиб, трое госпитализированы. Отметим, что ничего подобного до 24 февраля не было. Все это следствие того, что устроил россиянам Путин два с половиной года назад.

Песков, вместо того чтобы говорить о жертвах, пустился в рассуждения об эффективности ПВО: «На непрофессиональном уровне мы можем сказать, что наши военные уже приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками. Они дают высокие результаты».

Погибший и раненные – это «высокие результаты»? Так что ли, бессовестный Песков? Что скажут родственники этих людей о «высоких результатах»?

Хорошо сидеть в безопасном отдалении и рассуждать. Причем, Песков сам соучастник 24 февраля и его последствий. Он не принимал решения, но он активно, в качестве пропагандиста, участвует в поддержке боевых действий.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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