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Минчанка четыре месяца инвестировала в фальшивый «Белкалий»

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  • 11.09.2024, 10:01
  • 2,948
Минчанка четыре месяца инвестировала в фальшивый «Белкалий»

Женщина потеряла 65 тысяч рублей.

Минчанка наткнулась на рекламу инвестиционных проектов под брендом «Белкалия» на одной из интернет-платформ и была привлечена обещаниями легкой прибыли. В начале она инвестировала сто долларов, но затем в течение четырех месяцев продолжала переводить деньги на указанный счет, надеясь на быстрый доход.

Однако банк заметил подозрительную активность и заморозил один из крупных переводов. Обратившись в службу поддержки, женщина поняла, что попала в ловушку мошенников.

В общей сложности она передала мошенникам 65 тысяч рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело.

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