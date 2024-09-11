Один из банков призвал белорусов «запастись наличными» 1 11.09.2024, 10:19

3,500

Не будут работать карты и приложения.

Белорусский «БНБ-Банк» анонсировал скорый переход на новый процессинговый центр и предупредил о ряде значительных изменений. В связи с этим, клиентам следует быть готовыми к временным неудобствам, включая недоступность карт и приложений в определённые дни, поэтому стоит заранее позаботиться о наличных.

Как сообщили в пресс-службе банка, процесс перехода будет длительным. Уже 12 сентября в отделениях прекратят оформление новых платёжных карт, а с 23:00 того же дня станет невозможным снятие наличных с карт других банков в кассах «БНБ-Банка». Наибольшие сбои ожидаются в пятницу, 13 сентября.

Начиная с 18:00, перестанет работать большинство продуктов и сервисов. Это значит, что клиенты не смогут оплатить ряд услуг посредством мобильного приложения «БНБ-Банка». Речь идёт о платежах в системе ЕРИП, денежных переводах, выпуске цифровых карт, операциях по кредитам и т.д. Более того, уже в субботу, 14 сентября, белорусы не смогут воспользоваться вообще какими-либо услугами в отделениях банка по всей стране.

«В воскресенье, 15 сентября, запланировано ещё одно масштабное отключение. Все наши пластиковые и цифровые карточки не будут работать онлайн и офлайн, поэтому не забудьте при необходимости заранее запастись наличными», — посоветовали в пресс-службе белорусского банка. Там добавили, что банкоматы также временно перестанут обслуживать карты «БНБ-Банка».

Планируется, что всё придёт в норму в понедельник, 16 сентября. В финучреждении пообещали «поэтапно восстановить полную и корректную работу всех сервисов», за исключением выпуска платёжных карт Mastercard (для этого потребуется ещё двое суток). В «БНБ-Банке» подчеркнули, что всё это — «вынужденная мера», которая делается для того, чтобы «быть ближе к цифровому офису».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com