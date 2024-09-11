Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью 11.09.2024, 10:58

На 90 дней.

10 сентября министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк подписал постановление о продлении буферной зоны на границе с Беларусью. Документ вступил в силу 11 сентября.

По словам министра, зона показала свои положительные результаты, особенно в борьбе с контрабандистами, переправляющими людей через границу. С начала действия зоны 13 июня по 9 сентября Пограничная служба зарегистрировала 6130 попыток незаконного пересечения границы, что на 64% меньше, чем до её введения.

Буферная зона, введенная изначально на 90 дней, охватывает участок границы протяженностью 60,67 км и включает зоны в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемхе. Вдоль 44 км границы зона углубляется на 200 м, а в заповедниках — на 2 км.

Эти меры направлены на защиту сотрудников и предотвращение деятельности контрабандистов. Проблема миграционного кризиса и нападений со стороны нелегальных мигрантов остаётся актуальной с весны 2021 года.

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