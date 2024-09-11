Forbes: Россия может очень пожалеть о получении ракет из Ирана 1 11.09.2024, 11:05

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Это приведет к серьезным изменениям в ударной кампании Украины.

В начале сентября Россия получила первую партию из 200 ракет Fath-360 от Ирана для усиления бомбардировок Украины. Однако, как пишет Forbes, эти поставки могут обернуться против самой России, поскольку могут привести к серьезным изменениям в ударной кампании Украины.

«Есть большая вероятность того, что сделка по Fath-360 обернется против России. Это может стать последней каплей для союзников Украины, которые до сих пор не позволяли украинцам стрелять своими лучшими американскими и европейскими боеприпасами по целям на территории России. С появлением иранских ракет в России появились признаки того, что ситуация может измениться», - пишет издание.

Fath-360 - это баллистическая ракета со спутниковым наведением, перевозимая на грузовике размером шесть на шесть в составе двух, трех, четырех или шести комплектов. Каждый снаряд весит 1 700 фунтов, а дальность полета достигает 75 миль.

Вес и дальность Fath-360 делают его полезным для использования на передовой или для бомбардировок городов вблизи фронта. Украинский обозреватель Александр Коваленко предсказал, что Россия «будет использовать эти ракеты ... для террора приграничной зоны, в частности, Сумской и Харьковской областей», при этом исключил «какое-то критическое воздействие на тыл [Украины] или зону боевых действий».

«Все это говорит о том, что Fath-360 не является чудо-оружием. А если учесть, что Россия запускает по украинским городам в среднем более 300 ракет в месяц, то первые 200 Fath-360 - слишком малое количество, чтобы сильно изменить траекторию войны, особенно если учесть, что украинские ПВО обычно перехватывают четверть подлетающих ракет», - считает Forbes.

При этом россияне могут пожалеть о том, что заключили союз с иранцами, поскольку российско-иранский ракетный альянс может стать тем, что окончательно убедит западных лидеров разрешить Украине использовать ATACMS и крылатые ракеты Storm Shadow британского производства по целям в глубине России.

Так, госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что прибытие Fath-360 по меньшей мере оправдывает еще один разговор об ограничениях. И он пообещал быть восприимчивым к аргументам украинцев.

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