Второй заход
- Константин Сонин
- 11.09.2024, 11:13
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Харрис не нокаутировала Трампа, но набрала очки.
Экспресс-выводы, сразу после дебатов, делать трудно. Два месяца назад я написал, что Байден выглядит очень старым, но только на следующий день стало понятно, что его кампания заканчивается.
Самым необычным было ожиданное – два радикально противоположных взгляда на Америку сегодня, оптимистичный и пессимистичный. Последний раз такое расхождение было в 1968 году…
Трамп был очень дисциплинирован, для Трампа. Но по сравнению с самообладанием и спокойствием Харрис Трамп был, конечно, в полной истерике. Он повелся НЕ на все наживки Харрис. Она не заглотила вообще ни одной его наживки. Ничто не сбивало ее с тех тем, про которые она хотела говорить.
Был вопрос – будет ли Харрис защищать Байдена? Нет, она ни разу взялась его защищать, хотя и не разу не критиковала.
Нокаутировать она его не нокаутировала. Способность стоять на ногах, образно говоря, у Трампа просто потрясающая. Реально, его способность запутаться, быть пойманным на вранье, и выкрутиться, заново, на глазах, отстроить новый, свой нарратив, просто удивительная.
Мой экспресс-вывод. Трамп не проиграл в том смысле, что ни один человек, который хотел голосовать за него, не поменял своего мнения. Харрис набрала очки в том маленьком процента населения, который еще не определился.
Константин Сонин, «Телеграм»