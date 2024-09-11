Беларусь и Ватикан вместе выпустят марку к юбилею гродненской святыни 11.09.2024, 11:15

Ватиканскую версию марки печатали во Франции.

Новую совместную почтовую марку Беларуси и Ватикана выпустят в обращение 16 сентября. На ней изображена чудотворная икона Матери Божьей Конгрегатской (Студенческой), которая хранится в гродненском Фарном костеле. Выпуск марки приурочен к 360-летию иконы, пишет hrodna.life.

Тираж марки в Беларуси — 42 000 экземпляров

В Беларуси марку печатали в Бобруйской укрупненной типографии — она вышла тиражом в 42 тысячи. Это полноцветная марка с номиналом, равным тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции массой до 20 г приоритетной, сообщил информационный листок Белпочты.

Специальное гашение на конверте «Первый день» будет проводиться 16 сентября в гродненском Доме связи (почтовое отделение № 25).

Ватиканскую версию марки печатали во Франции

Для Ватикана эту марку номиналом 1,30 евро напечатали во французской типографии Cantor тиражом в 99 тысяч экземпляров. Специальное гашение спецштемпелем с соответствующим дизайном и надписью будет проводиться 16 и 17 сентября в ватиканском почтовом отделении Arco delle Campane.

В этом году иконе в гродненском костеле — 360 лет

Икона из кафедрального костела Святого Франциска Ксаверия в Гродно является копией иконы Матери Божьей Снежной из римской базилики Санта Мария Маджоре. Ее передали в деревянный иезуитский костел Петра и Павла в Гродно 360 лет тому — в 1664 году. Сегодня икона считается главной святыней гродненских католиков. Выпуск марки приурочен к 360-летию иконы.

В этом году к юбилею святыни в Фарном костеле после двух лет ремонта открыли обновленный орган.

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