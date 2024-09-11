«Курском не закончится»: Z-военкор Коц боится новых прорывов ВСУ 11.09.2024, 11:42

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В ходе Курской операции украинцы задействовали не все свои резервы.

В рядах Z-военкоров в связи с наступлением ВСУ в Курской области царит тревожное ожидание. Они подозревают, что украинцы могут готовить новый прорыв.

Такое мнение озвучил и известный пропагандист Александр Коц в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает «Диалог».

Коц утверждает, что в ходе своей Курской операции ВСУ задействовали не все свои резервы. Он уверен, что в ближайшее время стоит ожидать новых прорывов ВСУ на территорию РФ.

«У меня обеспокоенность, что противник может где-то еще ударить. Это могут быть разные направления. Может быть удар на Белгородчине, может на Курском направлении в районе Теткино, (...), может и со стороны того самого Глухова (город в Сумской области - ред.)… Там очень мощные лесные массивы прямо примыкают к нашей границе, и оттуда можно развивать наступление, например, на тот самый Рыльск, а можно в сторону Брянской области… Не все резервы мы увидели. Мы не видим авиацию, не видим западные танки, не видим массированную работу артиллерии западной. Где-то это для чего-то держится», - заявил Z-военкор. Он считает, что Украина сейчас в разных местах накапливает резервы, чтобы с помощью своей излюбленной тактики малых мобильных групп снова прорвать границу и вклиниться вглубь России.

Коц подозревает, что ВСУ попробуют отбить у РФ как можно больше ее территорий, чтобы их обменять на свои.

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