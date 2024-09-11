Эксперт: Украина использовала против Путина его же «инструмент» 11.09.2024, 11:50

1,394

Диктаторы не любят это больше всего.

Курская операция Украины является формой психологической войны. Ирония заключается в том, что для таких диктаторов, как главарь РФ Владимир Путин, «психологическая война является основой их правления».

Таким мнением поделился эксперт по вопросам обороны и национальной безопасности Майкл Пек в статье для CEPA. Аналитик отметил, что диктаторы ведут психологическую войну «против собственного населения, чтобы запугать любую потенциальную политическую оппозицию, других стран, чтобы убедить соперников и потенциальных жертв в бесполезности сопротивления и подточить национальные дискуссии».

«Путин потратил годы на то, чтобы подорвать Украину, включая дезинформацию, захват Крыма под дулом пистолета и террористические бомбардировки украинских городов ракетами и беспилотниками. И вот теперь ситуация изменилась. Именно Путин должен реагировать на действия Украины», - подчеркивается в материале.

Пек подчеркнул, что именно главарь россиян должен задуматься, может ли он доверять своим военным защищать границы РФ, он должен объяснить своему народу, как война, которая должна была предотвратить «мифическую угрозу вторжения НАТО», закончилась вторжением иностранных войск в Россию.

«…Критики операции «Курск» отмечают, что Путин не перебросил войска из восточной Украины, где россияне продолжают медленно, но неуклонно продвигаться вперед... Они утверждают, что Украине было бы лучше использовать штурмовые отряды под Курском для укрепления своей обороны на востоке и юге. Но именно этого и хочет Путин: чтобы Украина продолжала плясать под дудку Москвы, изматывая свои лучшие войска и технику, реагируя на кризис за кризисом», - добавил автор.

По его мнению, курская операция позволяет Украине внести неопределенность в уравнение. «Путин может продолжать слабо защищать российско-украинскую границу, концентрируя свои силы для наступления внутри Украины. Но этот вариант уже не дает уверенности: теперь это расчетливый риск, что Украина не нападет на какую-нибудь другую часть России… диктаторы вроде Путина, несмотря на всю свою грозность, больше всего на свете ненавидят неопределенность», - утверждает аналитик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com