Почему китайцы отказали Беларуси в электровозах

Почему китайцы отказали Беларуси в электровозах7
- 11.09.2024, 12:01
- 5,546
Подробности сорванной сделки.
Китайская корпорация CRRC Datong Co. приняла окончательное решение не поставлять в Беларусь 15 электровозов.
Причина – опасения по поводу возможных санкций со стороны США, пишет портал новостей о железнодорожном транспорте Railway Supply.
Ранее сообщалось, что сроки поставок перенесены на 2025-2026 годы, однако теперь поставки полностью остановлены.
Основной причиной стала угроза санкций, связанных с использованием американских и европейских комплектующих в данных локомотивах.
Проект был основан на модели БКГ2, разработанной совместно с французскими специалистами. В конструкции электровозов применяются такие важные компоненты, как силовые трансформаторы, тяговые электродвигатели, преобразователи и системы управления, многие из которых производятся в США и Европе.
Эти элементы попадают под санкционные ограничения, что делает невозможной дальнейшую реализацию контракта.
Китайская сторона подчеркнула, что дальнейшее сотрудничество возможно только после изменения международной ситуации.
В своем заявлении CRRC Datong предложила возобновить проект, когда ситуация с санкциями нормализуется.
Таким образом, финансовые вопросы не являются основной причиной срыва сделки. Решающую роль сыграли санкционные риски, исходящие со стороны западных стран.
В июне этого года стало известно, что изначально проблема с поставками возникла не по причине финансовых сложностей, а из-за прямой зависимости от западных технологий.
Европейские и американские производители обеспечивают значительную часть оборудования, которое используется в локомотивах, что и вызвало опасения у китайской компании. В частности, речь идет о системах мониторинга и диагностики, а также об оборудовании для управления движением.