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Почему китайцы отказали Беларуси в электровозах

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  • 11.09.2024, 12:01
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Почему китайцы отказали Беларуси в электровозах

Подробности сорванной сделки.

Китайская корпорация CRRC Datong Co. приняла окончательное решение не поставлять в Беларусь 15 электровозов.

Причина – опасения по поводу возможных санкций со стороны США, пишет портал новостей о железнодорожном транспорте Railway Supply.

Ранее сообщалось, что сроки поставок перенесены на 2025-2026 годы, однако теперь поставки полностью остановлены.

Основной причиной стала угроза санкций, связанных с использованием американских и европейских комплектующих в данных локомотивах.

Проект был основан на модели БКГ2, разработанной совместно с французскими специалистами. В конструкции электровозов применяются такие важные компоненты, как силовые трансформаторы, тяговые электродвигатели, преобразователи и системы управления, многие из которых производятся в США и Европе.

Эти элементы попадают под санкционные ограничения, что делает невозможной дальнейшую реализацию контракта.

Китайская сторона подчеркнула, что дальнейшее сотрудничество возможно только после изменения международной ситуации.

В своем заявлении CRRC Datong предложила возобновить проект, когда ситуация с санкциями нормализуется.

Таким образом, финансовые вопросы не являются основной причиной срыва сделки. Решающую роль сыграли санкционные риски, исходящие со стороны западных стран.

В июне этого года стало известно, что изначально проблема с поставками возникла не по причине финансовых сложностей, а из-за прямой зависимости от западных технологий.

Европейские и американские производители обеспечивают значительную часть оборудования, которое используется в локомотивах, что и вызвало опасения у китайской компании. В частности, речь идет о системах мониторинга и диагностики, а также об оборудовании для управления движением.

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