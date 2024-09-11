В Дрездене обрушился мост через Эльбу 10 11.09.2024, 12:05

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Обвалился пролет протяженностью в сто метров.

В административном центре федеральной земли Саксония Дрездене в ночь на среду, 11 сентября, крупный участок моста Каролы обрушился в реку Эльба. В воду рухнул сегмент моста протяженностью в сто метров, по которому были проложены трамвайные пути, сообщает «Немецкая волна».

Местные газеты, ссылаясь на спасательные службы, сообщили, что частичное обрушение моста произошло около трех часов ночи по не установленным пока причинам. В головной части моста Каролы образовалась метровая брешь.

Повреждение отопительных сетей

В результате аварии были повреждены две крупные линии теплоснабжения, что негативно сказалось на ситуации с отоплением во всем городе. По сообщению спасательных служб, из строя вышла вся система теплоснабжения в Дрездене, вылившиеся потоки горячей воды полностью затопили часть побережья.

В результате обрушения моста никто не пострадал. Все подступы к мосту Каролы в настоящее время перекрыты. Городские власти просят людей не приближаться к зоне аварии и не мешать аварийным службам.

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