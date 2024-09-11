У белорусского режима новая проблема

У белорусского режима новая проблема4
- 11.09.2024, 12:11
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И она обостряется.
Отрицательное сальдо внешней торговли в январе — июле увеличилось в два раза к тому же периоду прошлого года, следует из данных Нацбанка. В июле снова просел экспорт товаров и услуг, а импорт, наоборот, вырос.
Внешнеторговый оборот товарами и услугами по итогам семи месяцев вырос на 4,6% к тому же периоду прошлого года и составил 56 млрд 247,4 млн долларов.
По итогам этого периода стали больше зарабатывать на экспорте услуг, но торговля товарами еще больше просела. В результате отрицательное сальдо (разница между экспортом и импортом) выросло почти в два раза: с минус 45,2 млн долларов до минус 88,7 млн.
В июле импорт товаров вырос до рекордного с начала года уровня — 3 млрд 913,5 млн долларов. За счет этого минус в торговле товарами в июле вырос до 511 млн долларов.
А по услугам вышли в плюс на 300 тыс. за счет увеличения экспорта.
Чиновники не первый год борются с импортом, но испытывают с этим трудности.