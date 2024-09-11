Раскулачить генералов
- Виктор Небоженко
- 11.09.2024, 12:13
- 3,248
Путин против российской армии.
Путин злится на российскую армию за поражение в войне против Украины и хочет сделать ее «козлом отпущения», но это очень опасно, так как в имперской идеологии армия является одной из скреп, базовых ценностей российского общества.
Путинская Россия скорее возложит вину за украинский провал и мировой позор на Путина и его окружение, чем на армию.
Вот почему Путин, под видом борьбы с военной коррупцией, начал кампанию по дискредитации российской армии и ее генералитета.
Путин хочет руками министра обороны РФ православного бухгалтера Белоусова «раскулачить» российский генералитет.
Это должно ослабить армию и усилить ФСБ. Только после этого Путин пойдет на международные мирные переговоры, обвинив в своей авантюре и военном поражении в Украине российскую армию и предателей-либералов.
Виктор Небоженко, «Фейсбук»